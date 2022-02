Brasil diz não ter condições de resgatar brasileiros na Ucrânia

Segundo a embaixada brasileira em Kiev, capital do país, até o momento, cerca de 160 brasileiros se cadastraram pedindo para deixarem o país

Poucas horas após o Ministério das Relações Exteriores prometer proteção aos brasileiros que estão na Ucrânia, o Itamaraty informou que não existem condições de segurança ou logísticas para fazer o resgate, já que o espaço aéreo está fechado.

“Para os brasileiros que estão na região leste da Ucrânia [territórios de Donetsk e Luhansk], recomendamos que deixem o local e se desloquem para a capital, Kiev. Aos que estão na região da fronteira, orientamos que deixem o país”, disse o embaixador Leonardo Gorgulho.

A Ucrânia foi invadida, durante a madrugada desta quinta-feira (24), pela sua vizinha Rússia. Segundo a embaixada brasileira em Kiev, capital do país, até o momento, cerca de 160 brasileiros se cadastraram pedindo para deixarem o país.

“Orientamos que os brasileiros na Ucrânia evitem áreas inseguras, com redes de comunicação e permaneçam em casa. Não estão dadas as condições de segurança para que essas pessoas sejam evacuadas”, completou o embaixador em conversa com jornalistas, em Brasília.

Ainda de acordo com o Itamaraty, existem cerca de 500 brasileiros vivendo na Ucrânia. Junto ao ministério, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reproduziu a nota, dizendo estar “totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia”.