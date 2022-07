Boulos vai assumir a coordenação-geral da pré-campanha de Lula em SP

Boulos deve atuar na nova função em conjunto com o presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O pré-candidato do PSOL a deputado federal e líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), Guilherme Boulos, vai assumir a coordenação-geral da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo. A decisão, que já era aventada há algum tempo, foi tomada na segunda-feira (11).

Boulos deve atuar na nova função em conjunto com o presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho. Ele já integra o conselho político da pré-campanha de Lula e chegou a ser convidado para participar da articulação nacional em prol do ex-mandatário, mas negou por querer se dedicar à sua pré-campanha para a Câmara dos Deputados.

A ideia é que o líder do MTST possa fortalecer o processo de mobilização popular em São Paulo e de organização da pré-campanha, além de contribuir de forma mais direta na relação com movimentos sociais e no engajamento da militância à esquerda.

Embora não tenha adquirido nenhum papel formal junto à pré-campanha do petista Fernando Haddad (PT) para o Palácio dos Bandeirantes, Boulos também atuará na promoção do nome do ex-ministro para o pleito estadual.