Boulos rebate Sâmia e diz que PSOL não fará oposição a Lula ‘ao lado de bolsonaristas’

O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) defende que o partido integre a base do futuro governo

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) diz que a afirmação da também deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) de que o PSOL já formou maioria para não compor o governo de Lula (PT) não é verdadeira.

“É uma opinião dela”, afirma Boulos, que foi o deputado mais votado em São Paulo em outubro, com 1 milhão de sufrágios.

O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) defende que o partido integre a base do futuro governo.

“Quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo, e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro. Enfrentamos uma oposição raivosa. E não dá para brincar com isso”, afirma Boulos.

No dia 17, a legenda reunirá seu diretório nacional para decidir sobre o assunto.

“Eu defendo que o PSOL integre a base de apoio ao Lula. O governo será de frente ampla, e nós temos que disputar internamente espaços para puxar a agenda do país para a esquerda”, segue.

O deputado eleito diz ainda que o partido poderá integrará o governo Lula “sem perder a sua autonomia”.

O grupo de Sâmia já foi derrotado em situação semelhante, quando defendeu que o partido não deveria fazer aliança eleitoral com Lula.