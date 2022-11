Boulos: É necessário retomar orçamento para habitação popular

Para ele, é necessário que a política pública para o setor seja integrada com mobilidade, redução das distâncias entre moradia e trabalho

O deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), integrante do grupo de Cidades do governo de transição, afirmou nesta quarta-feira, 16, que é necessário retomar o orçamento para a construção de casas populares. O grupo, com 10 membros, se reúne a primeira vez nesta quarta-feira.

“Precisamos ter orçamento para a construção de casas populares. O governo Bolsonaro acabou com o Minha Casa Minha Vida. A gente vive um drama e todas as grandes cidades brasileiras do aumento da população de rua. Isso se resolve com política pública”, disse.

Boulos ainda declarou que é preciso pensar em habitação integrada com direito a cidade. Segundo ele, é necessário que a política pública para o setor seja integrada com mobilidade urbana, redução das distâncias entre local de moradia e local de trabalho, com infraestrutura urbana, equipamentos públicos de saúde, educação e cultura.

“O orçamento secreto dificulta o planejamento do Poder Executivo As prioridades que são definidas no orçamento secreto ficam condicionadas a interesses locais e paróquias dos parlamentares. Não pode ser assim. As emendas parlamentares têm que ter transparência. Cabe ao Executivo definir as prioridades”, declarou.