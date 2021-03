Bolsonaro visita Taguatinga e critica, mais uma vez, isolamento social

Presidente esteve na região conhecida como Chaparral e disse que ali “os efeitos do ‘fique em casa’ são mais sentidos

O presidente Jair Bolsonaro saiu nas ruas do Distrito Federal e foi até Taguatinga na tarde deste sábado (20). O passeio foi compartilhado por Bolsonaro nas redes sociais.

Bolsonaro esteve na região conhecida como Chaparral, na QNL, em Taguatinga. Na legenda da postagem no Twitter, o presidente disse que ali os “efeitos do ‘fique em casa’ são mais sentidos”:

Bolsonaro já chegou a criticar diretamente o governador Ibaneis Rocha pelas medidas restritivas que visam conter o avanço da covid-19. O presidente acusou Ibaneis de se sobrepor ao Estado ao determinar o lockdown no último dia 1º. O governador, por sua vez, disse que os decretos foram editados dentro das competências estabelecidas a ele.

Governadores contra Bolsonaro

Bolsonaro tem contra si governadores de esquerda e de direita. O governador da Bahia, Rui Costa (PT), chamou o presidente de “aliado da morte”. “Ele quer polarizar. A estratégia dele é essa, a nossa é o inverso. Como é incapaz de gerir o país, minha sensação é de que ele quer aprofundar a crise para tentar polarizar uma parcela da sociedade. Infelizmente, ele é adepto desse tipo de retórica de baixo nível e de pouco apreço pela vida.”

Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, lamentou o conflito criado por Bolsonaro. “Infelizmente, (Bolsonaro) coloca energia em conflito, confronto e enfrentamento, quando poderia estar colocando essa energia em conseguir vacina para a população. É isso, presidente, que a população precisa. Vacina. E não confronto.”

Governadores do Nordeste se manifestaram em carta. “As medidas visam evitar colapso do sistema hospitalar e foram editadas com amparo no artigo 23 da Constituição Federal”, diz nota do consórcio do Nordeste, liderado por Wellington Dias (PT), do Piauí. “Só existe uma formar de proteger a economia e os empregos: enfrentar e vencer a pandemia”, afirma o documento. Com agências