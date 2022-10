Bolsonaro vai ao Galeão recepcionar o Flamengo e posa com a taça da Libertadores

O encontro de Bolsonaro com os atletas aconteceu ainda na pista, sem nenhum acesso de imprensa. Bolsonaro posou em meio aos jogadores

Após votar no início da manhã deste domingo na Vila Militar, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi à base aérea do Galeão recepcionar a delegação do Flamengo, que desembarcou por volta das 9h da manhã. No sábado, o clube carioca conquistou o tricampeonato da Libertadores da América.

O encontro de Bolsonaro com os atletas aconteceu ainda na pista, sem nenhum acesso de imprensa. Bolsonaro posou em meio aos jogadores e levantou a taça. Segundo um dirigente do clube carioca, “o presidente apenas conversou com os jogadores”.

O evento a portas fechadas ocorre por um cuidado com a Justiça Eleitoral. Ainda na sexta-feira, o Flamengo divulgou nota informando que não haveria qualquer tipo de recepção ou festa pública na chegada ao Rio.

A medida atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que queria evitar transtornos no trânsito neste dia de segundo turno da eleição.