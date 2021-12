Bolsonaro vai a posto médico do Planalto; governo não informa motivo

Trata-se da terceira vez que Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto no intervalo de duas semanas

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no posto médico do Palácio do Planalto por volta das 9h desta sexta-feira. O governo, no entanto, ainda não informou sobre o estado de saúde do presidente – ou se ele será submetido a algum exame. Trata-se da terceira vez que Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto no intervalo de duas semanas. A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não esclareceu o motivo em nenhuma das ocasiões.

Estadão Conteúdo