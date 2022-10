Bolsonaro usa tática de Trump contra Hillary em debate e abala Lula, analisa campanha

A experiência entre Hillary Clinton e Donald Trump nas eleições americanas de 2016 foi relatada pela democrata em um livro de memórias

A estratégia do presidente Jair Bolsonaro (PL) de se aproximar fisicamente do ex-presidente Lula (PT) durante o debate realizado no domingo (16) é idêntica à adotada por Donald Trump durante um confronto com Hillary Clinton, em 2016, quando os dois disputavam a Presidência dos Estados Unidos.

Bolsonaro é admirador de Trump, e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mantém contato estreito com estrategistas das campanhas disputadas pelo norte-americano.

Naquele ano, Trump se manteve próximo da candidata ao longo do segundo debate entre presidenciáveis. Em um livro de memórias, Hillary afirmou que pôde sentir a respiração do republicano em seu pescoço tamanha a proximidade.

Durante o debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura no domingo, Jair Bolsonaro chegou a tocar fisicamente em Lula, postando-se bem ao lado do petista em vários momentos.

Em uma das passagens, após o candidato do PT prometer levantar sigilos impostos pela atual gestão do governo federal, o presidente da República passou cerca de dez segundos em silêncio, encarando seu adversário, para em seguida esboçar um sorriso discreto.

Lula, expressando desconforto com a situação, disse estar à disposição do candidato do PL. Bolsonaro, então, colocou a mão no ombro do ex-presidente e disse: “Fica aqui, Lula. Fica aqui”.

Em outro momento, o petista fez um questionamento ao mandatário sobre o desmatamento na Amazônia. “Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui?”, respondeu Bolsonaro, apontando com o dedo indicador para o chão, em direção aos seus pés.

Integrantes do núcleo duro da campanha do PT acreditam que as atitudes fizeram com que Lula perdesse a sua concentração.

O desempenho ruim do petista no terceiro bloco do debate teria sido uma das consequências. Lula falhou na gestão do tempo e deu oportunidade para que Bolsonaro falasse por mais de cinco minutos sozinho, sem contraponto. O equívoco foi comemorado pelo entorno do chefe do Executivo, como mostrou a Folha de S.Paulo.

De acordo com pesquisa realizada pela consultoria Quaest, o petista recebeu mais comentários positivos nas redes sociais durante os dois primeiros blocos do debate, tendo entre 43% e 46% de menções positivas, índice superior ao de Bolsonaro.

No terceiro e último deles, Bolsonaro reverteu a situação e ultrapassou seu adversário, alcançando 51% dos comentários elogiosos.

“Estávamos em um pequeno palco e não importava para onde eu fosse. Ele me seguia de perto, me encarando, fazendo caretas. Foi inacreditavelmente desconfortável. Ele estava literalmente respirando no meu pescoço. Minha pele arrepiou”, afirmou ela. O trecho foi lido pela ex-secretária de Estado e registrado em áudio.