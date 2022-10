Por que escolher Portugal para fazer faculdade?

Estudar fora é o desejo de muitos jovens, e até mesmo adultos, que recorrem a celebradas universidades estrangeiras para aperfeiçoamento acadêmico/profissional

Além do peso no diploma de cursar uma faculdade de renome europeia, o custo benefício é mais baixo do que no Brasil e em outros países do mundo, o que levou a um aumento de 123% da procura dos brasileiros por universidades portuguesas nos últimos 5 anos

Estudar fora é o desejo de muitos jovens, e até mesmo adultos, que recorrem a celebradas universidades estrangeiras para aperfeiçoamento acadêmico/profissional. Portugal, nosso coirmão, tem despontado como uma das opções mais atraentes do momento.

Além da vasta oferta — são 17 instituições de ensino (confira a relação abaixo) —, com mais variados cursos, as universidades portuguesas destacam-se por atender àqueles que almejam uma sólida preparação científica que habilite o aluno ao exercício de diversas atividades profissionais. Para além das universidades, também existe em Portugal o ensino politécnico, mais focado na compreensão técnica. Todas aceitam estudantes de nacionalidade não portuguesa e levam em consideração a nota do Enem.

Além disso, há a questão da segurança. Portugal está na 6º posição do Global Index 2022, que evidencia esse fator, a língua, que é a mesma que a nossa, pessoas acolhedoras e nove séculos de história. Tudo isso sem falar no valor que é de R $2752,79 mensais para estudar, o que é menor que muitas faculdades brasileiras, e um custo de vida 41% menor do que nos Estados Unidos.

Por essas razões houve um aumento de 4,4% entre 2019/20 e 2020/2021. Os cursos mais procurados atualmente são nas áreas de ciências empresariais, administração e direito.

Por isso, vale muito a pena pensar em fazer especialização nas instituições dos nossos coirmãos e ter um diploma de tanto peso debaixo do braço, especialmente neste ano de bicentenário da independência do Brasil.

· Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

· Universidade de Aveiro;

· Universidade de Beira Interior;

· Universidade de Coimbra;

· Universidade de Évora;

· Universidade do Minho;

· Universidade do Porto;

· Universidade Católica Portuguesa;

· Universidade dos Açores;

· Universidade do Algarve;

· Universidade Aberta;

· Instituto Universitário de Lisboa;

· Universidade da Madeira;

· Instituto Universitário Militar;

· Universidade Lisboa;

· Universidade Nova de Lisboa.