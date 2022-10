Bolsonaro se irrita e abandona entrevista após pergunta da Folha sobre Complexo do Alemão

Bolsonaro voltou a dizer que o petista foi se encontrar com chefes do tráfico no local durante a campanha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) abandonou na madrugada deste sábado (29) a entrevista coletiva que concedia após o debate da TV Globo ao ser questionado sobre mentiras que repetiu sobre a agenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Complexo do Alemão.

Bolsonaro voltou a dizer que o petista foi se encontrar com chefes do tráfico no local durante a campanha. A agenda, porém, foi organizada por líderes comunitários, entre eles o comunicador Renê Silva.

“O senhor voltou a repetir agora, repetiu no debate, que o ex-presidente Lula negociou a ida dele ao Complexo do Alemão com traficantes, com chefes do tráfico. Mas a imprensa toda que acompanhou a agenda, que acompanha a política do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o Renê Silva, um comunicador que a imprensa toda conhece há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira”, questionou a Folha.

Bolsonaro se irritou: “Você tem moral para me chamar de mentiroso?”, perguntou. Logo em seguida, bateu no púlpito e deixou o tablado.

Bolsonaro já havia se irritado minutos antes, quando foi chamado pelo termo “candidato” pela produção da TV Globo, que tentava avisá-lo de que a entrevista deveria ser encerrada após dez minutos. “Sou candidato ou sou presidente? Se for candidato, vou embora. Então, por favor, sou o presidente da República. Candidato era lá dentro [do estúdio].” Ele acabou falando por mais 13 minutos.