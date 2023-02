Bolsonaro se emociona em live com sertanejo Rick, dupla de Renner, e chora

Direto dos EUA, onde está desde o final do ano passado, Bolsonaro aparece em live ao lado do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se emocionou e chorou durante uma live realizada neste domingo (26) ao lado do sertanejo Rick, que forma dupla musical com Renner.

Direto dos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado, Bolsonaro aparece na live ao lado do cantor e do ex-presidente da Caixa Pedro Duarte Guimarães, que foi dispensado do cargo após ser acusado de assédio sexual por funcionárias da instituição financeira, e outras pessoas.

Na gravação, o ex-presidente não fala, mas fica visivelmente emocionado enquanto Rick canta ao violão a música “Não Perca Tua Fé”.

O cantor Rick faz parte do time de sertanejos que estiveram ao lado de Jair Bolsonaro e endossaram a campanha derrotada do ex-presidente em 2022.

BOLSONARO PERMANECE NOS EUA

O ex-presidente viajou para Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022, e abandonou o comando do país antes do fim de seu mandato. Na ocasião, Bolsonaro foi ao lado de sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para a casa do lutador José Aldo.

Michelle retornou ao Brasil, mas Bolsonaro permanece no país norte-americano, apesar de seu visto ter vencido. Aliados temem que o ex-presidente seja preso no âmbito dos inquéritos que tramitam contra ele na Justiça, por supostos crimes cometidos em sua gestão.

Como não tem mais foro privilegiado, Bolsonaro agora será julgado por um juiz de primeira instância. Recentemente, o STF (Supremo Tribunal Federal) enviou para a primeira instância pelo menos 10 inquéritos contra o político de extrema direita, além de outra investigação para a Justiça Eleitoral.

Apesar do receio da prisão ou de se tornar inelegível, Jair Bolsonaro disse no começo do mês que voltará ao Brasil “nas próximas semanas”, pois tem a “obrigação” de coordenar a direita.