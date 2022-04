Bolsonaro relembra ‘Bolsodoria’ e diz que tucano usou nome sem autorização

Segundo o presidente, João Doria (PSDB) usou o seu nome “sem autorização” para se eleger

O presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrou nesta quarta-feira (13) o termo “Bolsodoria”, usado pelos eleitores de ambos os políticos para representar uma ligação entre os então candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo em 2018. Segundo o presidente, João Doria (PSDB) usou o seu nome “sem autorização” para se eleger.

“É um governo que quer aparecer criticando os outros. Eu não tenho o que falar desse cidadão. Ele talvez concorra à Presidência da República e a população já está julgando o que ele fez. No mais, ele usou o meu nome contra a minha autorização para se eleger governador, e ao chegar lá virou inimigo da gente.

Ele é uma pessoa bastante arrogante, Não tenho nada a falar sobre ele”, afirmou, em entrevista ao programa Linha de Frente, do Grupo Aratu.

Nas eleições de 2018, Bolsonaro e Doria aparecerem juntos algumas vezes. O ex-governador de São Paulo, inclusive, andava com uma blusa com a “#BolsoDoria”. Após a eleição, ainda em 2019, os dois também estiveram juntos, inclusive em Brasília.

No ano passado, porém, Doria disse se sentir “amargamente arrependido” pelo apoio dado a Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. Segundo o tucano, foi “um enorme erro”.

“Amargamente arrependido. Não tenho compromisso com o erro. Foi um enorme erro, meu e de milhares de brasileiros. Nós temos um governo que de liberal só tem o discurso. É uma tristeza para o Brasil. Foi o governo da ‘rachadinha’, e que protege os seus filhos. ‘Rachadinha’ é crime”, afirmou, citando a investigação sobre o filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, em um esquema de devolução ilegal de salários na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Atualmente, Doria é o pré-candidato do PSDB para o cargo no Planalto. Com isso, ele e Bolsonaro poderão se enfrentar na disputa eleitoral. Ressaltando isso, o atual presidente do Brasil criticou o governo do tucano à frente do Estado de São Paulo, citou o enfrentamento à pandemia, e disse que a população “não reconhece” seu trabalho e sabe “realmente quem ele [Doria] é”.

“O que eu fiz para ajudar a população [durante a pandemia de covid-19], ele fez exatamente o contrário. Ele tomou no seu Estado as medidas mais restritivas do Brasil. E percentualmente o número de mortes por cem mil habitantes, São Paulo estava lá na frente. É sinal que as medidas que ele tomou não deram certo. E ele fez um trabalho que a própria população não reconhece. Nas pesquisas de opinião, é uma coisa ridícula”, disse.