Bolsonaro recupera terreno entre seus eleitores de 2018, indica Datafolha

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está recuperando terreno entre quem votou nele no segundo turno de 2018, segundo a pesquisa Datafolha.

Em março, o levantamento indicava que 51% dos eleitores bolsonaristas de 2018 seguiam escolhendo o presidente desta vez, enquanto 18% migraram para Lula (PT).

Na nova rodada da pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (23), são 58% os que declaram manter o voto em Bolsonaro -20% escolhem Lula.

A pesquisa frustrou os estrategistas de Bolsonaro, que apostavam crescer até 5 pontos percentuais em razão das inserções de TV do PL.

A dúvida entre eles agora é se os filmes não tiveram efeito, ou se a alta foi neutralizada pela prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.

Na pesquisa anterior, de maio, Bolsonaro marcou 56% e Lula teve 21% entre aqueles que votaram no presidente no segundo turno de 2018.

O fator que reaproximou os bolsonaristas eventualmente arrependidos foi a saída do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) da corrida presidencial. Em março, 12% dos eleitores de Bolsonaro indicavam migrar para Moro.

A nova pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de junho. A margem de erro do levantamento, registrado com o número BR-09088/2022 no Tribunal Superior Eleitoral, é de dois pontos para mais ou menos.