Bolsonaro recorre ao STF contra decisão no TSE que o deixou inelegível

Foi pedido que os autos sejam avaliados pelo STF. No entanto, a ação foi protocolada no TSE, para haver uma análise do recurso no tribunal

RAFAEL NEVES E GIOVANNA GALVANI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) A defesa de Jair Bolsonaro (PL) entrou nesta sexta-feira (6) com um recurso extraordinário contra a inelegibilidade determinada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Foi pedido que os autos sejam avaliados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). No entanto, a ação foi protocolada no TSE, para haver uma análise do recurso no tribunal que decidiu pela inelegibilidade do ex-presidente. Os advogados questionam novamente a admissão da "minuta do golpe" apreendida na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres como parte do processo, que mirou originalmente uma apresentação que Bolsonaro fez a embaixadores em julho de 2022. Bolsonaro ficou inelegível em junho, com um placar de 5 a 2 no TSE, e só poderá voltar às urnas a partir das eleições de 2030.