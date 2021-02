Bolsonaro promete ir ao Acre na próxima quarta (24)

Estado tem sofrido com enchentes, covid-19, dengue e imigrantes

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo (21) que vai visitar o Acre na próxima quarta-feira (24). O estado vive situação crítica por conta das fortes chuvas. Cerca de 130 mil pessoas foram atingidas pelas águas dos rios que estão transbordando.

“Estamos agindo e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no Acre”, disse Bolsonaro, neste domingo (21), em frente ao Palácio da Alvorada.

No Palácio, Bolsonaro recebeu o senador Márcio Bittar (MDB-AC) e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Bittar disse que dezenas de famílias estão ilhadas.

Além das enchentes, o Acre enfrenta também números desesperados no âmbito da covid-19. No balanço de sábado (20), a Secretaria de Saúde do estado registrou um total de 54.743 casos e 957 mortes. Na rede pública, a ocupação de leitos de UTI é de 91,1%, e nos leitos clínicos, 85%.

Não só a covid e as enchentes acometem o Acre. A unidade federativa sofre ainda com a dengue. Só na capital, Rio Branco, há 8,6 mil casos suspeitos e 1,5 mil confirmados. 80% da população atendida nas UPAs são pacientes com a doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A crise de imigração na fronteira com o Peru também há de ser citada. Cerca de 450 imigrantes, a maioria do Haiti e da Venezuela, estão acampados nas proximidades da Ponte da Amizade desde o dia 13. Eles reivindicam o retorno para os países de origem, o que não é possível por causa do fechamento de fronteiras motivado pela pandemia.