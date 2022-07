Bolsonaro: posso perder uma ou outra enquete, mas na grande maioria a gente ganha

“Viram as imagens de Fortaleza? Coisa fantástica, né? O que é aquilo, não tem um centavo meu, é espontâneo”, comentou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro voltou neste domingo, 17, a desacreditar pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro. Segundo ele, as imagens de atos populares dos quais participou nas últimas semanas mostram que tem apoio nas ruas, bem como pesquisas junto a determinados setores da sociedade.

“Viram as imagens de Fortaleza? Coisa fantástica, né? O que é aquilo, não tem um centavo meu, é espontâneo. Isso é Brasil, é uma política diferente do que se fazia aqui no Brasil”, afirmou ele, em entrevista a jornalistas na frente do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ontem, Bolsonaro esteve na capital cearense para participar da Marcha para Jesus.

De acordo com Bolsonaro, isso lhe dá a certeza de que tem “votos na rua”. “Eu posso perder em uma ou outra enquete, mas na grande maioria a gente ganha. Se for no meio do público evangélico, ou do público que gosta de armas, você vai no agronegócio, nesse somatório, de cada dez enquetes, nove eu ganho”, afirmou.

O presidente citou pesquisas do Datafolha para desacreditar os levantamentos. “O próprio Datafolha fez uma pesquisa dizendo que o Lula é mais honesto do que eu. Eu posso ter um monte de defeitos, todo mundo tem, agora quanto à honestidade, acho que o Lula perde para qualquer um no Brasil”, disse.

Estadão Conteúdo