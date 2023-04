Bolsonaro planeja duas viagens ao mês e quer começar por SP

A ideia é começar devagar porque a logística envolvida nos deslocamentos não é simples e exige um preparo prévio

Juliana Braga

Brasília, DF

Em uma primeira reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) combinou que começará seu giro pelo país fazendo duas viagens por mês.



A tendência é que as caravanas se iniciem por São Paulo, estado no qual já há um número grande de convites.



Além disso, há forte interesse da legenda em tentar atrair os prefeitos insatisfeitos do PSDB, partido que tem tido dificuldade em manter a união após as eleições de 2022. O objetivo é filiá-los para fortalecer o PL para as eleições municipais.



As demais viagens e estratégias ainda não estão definidas e serão objeto de reuniões futuras.

Bolsonaro voltou ao Brasil na última quinta-feira (30) após pouco mais de três meses nos Estados Unidos.