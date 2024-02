Bolsonaro passará por exames de rotina nesta semana

Anualmente Bolsonaro é submetido a exames para acompanhar as consequências da facada que ele sofreu em setembro de 2018

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará, nesta semana, por uma série de exames de rotina. O check-up será realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde será internado.

Anualmente Bolsonaro é submetido a exames para acompanhar as consequências da facada que ele sofreu em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), durante campanha presidencial.

Na ocasião, o ex-presidente sofreu lesões no intestino que levaram a problemas no sistema digestivo. No último ano, Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva.