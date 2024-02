Golpistas usam fotos de crianças doentes para arrecadar dinheiro em vaquinhas falsas

Criminosos estão utilizando imagens de crianças doentes de campanhas na internet para criar vaquinhas falsas e arrecadar dinheiro ilícito. A ação dos golpistas já arrecadou R$ 35 mil em um mês, conforme reportagem exibida pelo programa, da Rede Globo, no domingo, 25.

Em 2022, a vida da família de Madelaine Morigi e Renato virou de cabeça para baixo quando descobriram o tumor da filha Nicolly. Com o apoio de amigos, familiares e até de desconhecidos, eles conseguiram arrecadar R$ 13 mil em uma vaquinha online, valor que foi crucial para o tratamento.

Mesmo com a cirurgia bem-sucedida realizada em abril de 2023, a família enfrentou um novo revés quando uma ressonância indicou que o tumor havia retornado. Sem hesitar, Madelaine abriu uma nova campanha e começou a divulgar nas redes sociais.

No entanto, a confiança foi abalada quando a família foi surpreendida por acusações de golpe. “Eu falei para essa pessoa que me xingou que a menina da foto era minha filha. Ela me mostrou print e link. Quando vi, em um mês, os golpistas tinham conseguido R$ 35 mil na vaquinha falsa da minha filha”, conta.