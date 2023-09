Bolsonaro passa por dois procedimentos cirúrgicos em São Paulo

Segundo o assessor de Bolsonaro, o ex-ministro Fabio Wajngarten, os procedimentos estão transcorrendo “dentro da normalidade”

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) realiza na manhã desta terça-feira, 12, duas cirurgias no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Um dos procedimentos é realizado para corrigir uma hérnia de hiato, para tratar um quadro de refluxo, e o segundo, um desvio de septo, para melhorar a condição respiratória.

Segundo o assessor de Bolsonaro, o ex-ministro Fabio Wajngarten, os procedimentos estão transcorrendo “dentro da normalidade”. De acordo com ele, Bolsonaro deu entrada no centro cirúrgico “pouco antes” das 5 horas.

Bolsonaro foi internado na tarde da segunda-feira, 11. Nas últimas semanas, o ex-chefe do Executivo passou por exames na mesma unidade hospitalar para definição das cirurgias.

A internação do ex-presidente ocorre em meio às investigações sobre o esquema de venda ilegal de joias recebidas em missões oficias por integrantes do governo Bolsonaro.

Relevado pelo jornal O Estado de S. Paulo em março, o caso agora, segue para uma nova etapa com a homologação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-chefe do Executivo.

Como mostrou o Estadão, a delação de Cid preocupa cada vez mais o ex-presidente e sua família. Um interlocutor de Bolsonaro disse, sob reserva, que ninguém no PL tem dúvidas de que mais denúncias contundentes vão aparecer, e não somente relativas ao escândalo das joias.

O depoimento do ex-ajudante pode, inclusive, pode Bolsonaro ser expulso do Exército e deixar de ser capitão reformado.

Essa é a sexta cirurgia que o ex-presidente faz desde que levou uma facada em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial de 2018. O último procedimento ocorreu nos Estados Unidos, em janeiro deste ano. No dia 9 daquele mês, um dia após os atos de invasão e depredação das sedes dos Três Poderes por seus apoiadores, em Brasília, ele sentiu dores abdominais e precisou tratar de uma aderência em uma hérnia incisional.

Estadão Conteúdo