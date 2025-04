Bolsonaro participa de live em hospital e diz que terá alta na segunda-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de transmissão ao vivo nesta terça-feira (22) do hospital em que está internado e afirmou que deve tirar a sonda nasogástrica ainda nesta semana, podendo, segundo ele, receber alta na próxima segunda-feira (28).

Bolsonaro entrou na live e conversou brevemente com Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, seus filhos. O ex-piloto Nelson Piquet também participou.

Na transmissão, todos aproveitaram a oportunidade para falar sobre o que consideram “perseguição política” contra o ex-presidente e criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Talvez daqui a dois dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui. Acredito que na segunda-feira esteja de alta”, disse, agradecendo mensagens e orações de seus apoiadores.

A transmissão foi promovida pelos filhos de Bolsonaro para vender capacetes de grafeno de marca lançada recentemente, da qual Jair quanto Flávio são sócios.

“Só vou pedir, pai, que você não fale muito”, disse Flávio, no início da participação. Ele e Carlos Bolsonaro falaram sobre a eleição de 2026 e reiteraram que Bolsonaro será candidato, apesar de estar inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.

Bolsonaro foi internado há nove dias, em 13 de abril, para tratar complicações recorrentes desde a facada sofrida em 2018. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas.

O ex-mandatário segue no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo o último boletim médico, divulgado nesta terça, ele segue na UTI sem previsão de alta. O ex-presidente apresenta sinais de movimentação intestinal e boa evolução clínica. Apesar disso, segue em jejum e recebendo alimentação pela veia.

A fisioterapia motora e medidas de reabilitação estão sendo intensificadas. A equipe médica recomendou que Bolsonaro continue sem receber visitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro explicou nas redes sociais que apenas familiares estão tendo contato com o ex-presidente no momento.

Apesar do que Michelle afirmou, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visitou o ex-presidente nesta terça.

Nos últimos anos, o ex-presidente se submeteu a diversas cirurgias no aparelho digestivo, algumas delas também com internações prolongadas em UTI.