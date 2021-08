Bolsonaro nega que quer dar golpe e apoia população armada

“Tem o idiota ‘ah, tem que comprar feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar”, falou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro falou com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (27), antes de embarcar para Goiânia-GO. Durante a conversa, Bolsonaro falou sobre armas e eleições.

“Alguns dizem que eu quero dar golpe. São idiotas, eu já sou presidente, pô”, disse. Contudo, o próprio Bolsonaro já disse mais de uma vez que as eleições de 2022 poderiam não ocorrer sem a adoção do voto impresso, proposta do governo derrotada na Câmara. Além dele, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, fez a mesma ameaça ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por meio de um interlocutor, como revelou o Estadão/Broadcast.

Mantendo sua posição de confronto com outros Poderes, Bolsonaro afirmou que não pode sofrer interferências de outros entes da federação. “Não quero interferir do lado de lá, nem vou, mas precisam me deixar trabalhar do lado de cá. “Está difícil governar o País dessa forma”, declarou, desferindo novos ataques indiretos, ainda, a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não pode um ou dois caras estragar a democracia no Brasil. Começaram a prender na base do canetaço, bloquear redes sociais. Agora o câncer já foi para o TSE. Temos que colocar um ponto final nisso”.

Bolsonaro também respondeu sobre a compra de armas. “Tem todo mundo que comprar fuzil, pô! Povo armado jamais será escravizado. Tem o idiota ‘ah, tem que comprar feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar”, disparou.

Bolsonaro fica em Goiânia-GO até sábado (28). Às 10h de hoje, o presidente vai ao Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro participar da solenidade de mudança de comandante de Operações Especiais. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes passará a função para o general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel.

Depois do almoço, às 14h30, haverá uma motociata saindo do Jardim Guanabara, e Bolsonaro poderá comparecer. A presença ainda não está confirmada.

Amanhã, às 9h30, Bolsonaro deve estar no Encontro Fraternal de Líderes Religiosos, na Assembleia de Deus do Setor Campinas. Depois, o presidente deve se reunir com autoridades políticas do estado, no estacionamento anexo da igreja.