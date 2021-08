Após foto viralizar, Lula brinca: “Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas”

“Vou confessar que meu coxão tá cansado. Mas a gente segue na luta. Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas”, escreveu o ex-presidente

O ex-presidente Lula falou na noite de quinta-feira (26) sobre a foto viralizada em que ele aparece com a namorada, Rosângela da Silva (Janja), divulgada no último domingo.

“Volto amanhã pra São Bernardo. Tô viajando desde domingo retrasado. Vou confessar que meu coxão tá cansado. Mas a gente segue na luta. Vamos precisar dos nossos coxões pra derrotar esses coxinhas”, escreveu Lula.

Depois que Janja postou a foto, diversos memes tomaram conta das redes sociais. Muitos internautas compararam a imagem com uma foto do presidente Jair Bolsonaro onde ele aparece de traje de natação.

tá explicado todo o ódio e inveja do genocida… pic.twitter.com/oRgmUgunvb — Dilma (@diImabr) August 23, 2021

Tour no NE

Lula encerrou nesta quinta-feira (26) sua viagem de 12 dias por seis estados do Nordeste e deixou a região com o apoio público de líderes locais de siglas como PP e PSD já no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. As costuras foram realizadas de forma independente aos diretórios nacionais destes partidos, que tendem a tomar caminhos distintos na corrida presidencial, seja de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, seja de sustentação a uma candidatura da terceira via.

Na cúpula do PT, a avaliação é que o ex-presidente cumpriu a missão a que se propôs com a viagem: retomar contatos com antigos aliados, refazer pontes e pavimentar apoios para 2022, seja no primeiro ou no segundo turno.

Legendas como PSB e MDB estiveram no centro das conversas políticas no Nordeste. Mas também houve avanço no diálogo com PSD e PP, além de tratativas pontuais com legendas como Cidadania, PV, Podemos e até mesmo com setores do PDT.

Ao mirar o segundo turno, o petista dialogou com adversários como os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Cid Gomes (PDT-CE), no Ceará. Também buscou pontes com empresários e evangélicos —nesta quinta, foi presenteado com uma Bíblia pelo deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA).

“Nós não negaremos diálogo com nenhum partido político. Por isso eu tenho viajado. Já encontrei com muita gente que era oposição e que quer conversar”, disse Lula em entrevista à imprensa em Salvador.