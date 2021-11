Bolsonaro mostra hotel em Resende-RJ onde passou a noite

“Isso aqui é pago com o cartão corporativo. Eu poderia pagar, sem problema nenhum”, declarou o presidente

O presidente Jair Bolsonaro gravou vídeo para as redes sociais na manhã deste sábado (27) mostrando o hotel em Resende-RJ onde está hospedado. Bolsonaro tem tentado rebater críticas quanto aos gastos do cartão corporativo, que aumentaram em 2021.

“Eles reclamam, né. Isso aqui é pago com o cartão corporativo. Eu poderia pagar, sem problema nenhum”, declarou o presidente. “O preço do pernoite aqui é 90 reais”, completou.

Bolsonaro está no Rio para participar da cerimônia de entrega de espada e declaração de aspirantes da turma “Dona Rosa da Fonseca”, ainda neste sábado. Depois, o presidente retorna a Brasília.

Ontem, o presidente já havia falado sobre as notícias referentes aos gastos com o cartão corporativo. “Tem umas 50 emas aqui [no Palácio da Alvorada]. Você quer que eu pague do meu salário a ração pra ema? Vai no cartão corporativo”, declarou.