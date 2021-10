Bolsonaro ligou para Valdemar Costa Neto dois dias depois da CGU pedir auditoria no Banco do Nordeste

“O CGU afirmou que a apuração tem como objetivo avaliar os “controles internos atinentes à gestão dos programas”

Camila Mattoso

Dois dias antes de Jair Bolsonaro ligar para Valdemar Costa Neto e cobrar explicações sobre um contrato de R$ 600 milhões do Banco do Nordeste com uma ONG, a Controladoria-Geral da União enviou uma solicitação de auditoria ao banco público.

No vídeo, divulgado em 27 de setembro, o presidente do PL afirma ter recebido uma ligação de Bolsonaro na noite de sexta (24), levanta suspeita sobre o contrato e pede a demissão dos diretores indicados pelo partido. Na quarta (22), a CGU havia enviado um ofício ao banco para solicitar uma auditoria. À Folha de S.Pulo, o CGU afirmou que a apuração tem como objetivo avaliar os “controles internos atinentes à gestão dos programas de microcrédito orientado” do banco.

A Controladoria, entretanto, afirma que a auditoria não começou a ser feita por pedido do presidente e não foi pela pasta que o Palácio do Planalto teve conhecimento do fato. Um dos alvos do trabalho, diz a CGU, é a parceria do banco com o Inec (Instituto Nordeste Cidadania).

O banco mantém convênios com o Inec para operacionalizar dois programas de crédito, o Crediamigo e o Agroamigo, desde 2003 e repassou nesse período R$ 5,1 bilhões para a entidade. Inec é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público).

A última parceria firmada para a entidade operar o Crediamigo durante o ano de 2021 prevê o montante máximo de repasse de R$ 583 milhões, um pouco menos que os R$ 600 milhões citados por Costa Neto no vídeo. No caso do Agroamigo, a parceria mais recente tem duração de dois anos, de janeiro de 2021 até dezembro de 2022, e o teto do valor a ser desembolsado é de R$ 358,5 milhões para 2 anos.

Segundo o banco, esses são os valores de assinatura do termo, mas o total desembolsado varia de acordo com a prestação de conta pelo instituto. O Banco do Nordeste informou que a CGU encaminhou uma Solicitação de Auditoria (SA) na sexta (22) “pedindo informações e documentos sobre o processo de licitação em andamento”.

Segundo o banco, os termos da parceria com o Inec são “amplamente auditados” e que, além da conformidade da prestação de contas feita pela área gestora, há instrumentos de governanças que incluem auditoria e controles internos e uma comissão de avaliação.