Bolsonaro guardou terceiro conjunto de joias em fazenda de Nelson Piquet

Esse conjunto, diferentemente das outras duas caixas que foram enviadas para Bolsonaro, teria sido entregue diretamente ao ex-presidente

O terceiro conjunto de joias do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), descobertos nesta terça-feira (28), teriam sido guardados em uma fazenda de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Esse conjunto, diferentemente das outras duas caixas que foram enviadas para Bolsonaro, teria sido entregue diretamente ao ex-presidente, quando ele estava em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riade, na Arábia Saudita, entre 28 e 30 de outubro de 2019.

Na caixa de madeira com símbolo verde do brasão de armas do país árabe, uma caneta da marca Chopard prateada e com pedras encrustadas; um par de abotoaduras em ouro branco com um brilhante cravejado no centro e diamantes ao redor; um anel em ouro branco com diamente no centro e outros ao redor; e um “masbaha”, uma espécie de rosário árabe, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes.

O relógio sozinho é encontrado na internet pelo preço de R$ 364 mil. Os demais itens, encontrados similares, somam, no mínimo, R$ 200 mil.

Segundo o jornal, as caixas com as joias teriam saído faltando 11 dias para o fim do governo pelas garagens privativas do Palácio do Planalto e da Alvorada até a fazenda de Piquet, que fica no Lago Sul.

Ainda de acordo com o Estadão, o ex-presidente teria dito que o objetivo era manter apenas os itens de alto valor, enquanto cartas e livros, por exemplo, seriam enviadas para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional.