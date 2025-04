Bolsonaro foi o único presidente a não se reunir com papa Francisco; entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o único chefe do Executivo brasileiro que não se reuniu com o Papa Francisco durante o papado do argentino à frente da Igreja Católica. Jorge Mario Bergoglio recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), quando o emedebista ainda ocupava o posto de vice, em encontros no Vaticano.

Bolsonaro divergiu do Papa Francisco sobre temas relacionados à proteção da Amazônia durante seu mandato. Em 2019, após assumir a Presidência, Bolsonaro criticou uma mensagem divulgada pelo pontífice em favor da proteção da Amazônia.

À época, o Papa Francisco escreveu: “Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. #QueridaAmazonia”.

“Foi criado nesta semana um conselho que visa proteger, preservar e desenvolver nossa Amazônia, o que é muito importante, adotar medidas preventivas contra qualquer ação que não esteja de acordo com as leis brasileiras. E mostrar para o mundo que estamos preocupados com a Amazônia, a Amazônia é nossa Não é como o Papa tuitou ontem, não, tá?”, respondeu o presidente em uma live na ocasião.

Como mostrou o Estadão, o então presidente determinou que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) monitorasse o Sínodo da Amazônia, que ocorreu em 2019. O encontro de bispos em Roma teve como objetivo discutir temas ambientais.

Para integrantes do governo Bolsonaro, o evento defendia uma brecha para o papa interferir na soberania brasileira sobre a floresta, ao denunciar ausência de políticas públicas e se opor aos planos de exploração econômica, anunciados por Bolsonaro. O papa apoiava uma mobilização internacional de países e entidades, entre elas organizações não governamentais (ONGs), um dos alvos mais frequentes de ataques do ex-presidente.

Após a morte do Papa Francisco, o ex-presidente lamentou o falecimento do pontífice na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Evangélico, Bolsonaro celebrou a figura do Papa aos católicos do Brasil e do mundo como “sinal de unidade, esperança e orientação moral”.

“Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações”, disse Bolsonaro no X (antigo Twitter).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não chegou a se reunir reservadamente com o Papa Francisco, mas participou de um encontro com um grupo de primeiras-damas latino-americanas com o chefe da Igreja Católica, em Roma, em 2019.

Lula se encontrou com Francisco três vezes

Nos 12 anos de papado de Francisco, o chefe da Igreja Católica esteve com Lula em três oportunidades. A primeira, em 2020, antes do terceiro mandato do petista, Papa Francisco esteve com Lula no Vaticano, em um encontro privado que durou cerca de uma hora.

À época, Lula publicou duas fotos do encontro nas redes sociais, informando que havia conversado com o papa sobre um “mundo mais justo e mais fraterno”. Em 2019, Francisco enviou uma carta ao ex-presidente enquanto Lula ainda estava preso em Curitiba. Ele manifestou sua “proximidade espiritual” e pediu ao então ex-presidente que não desanimasse nem deixasse de confiar em Deus.

Em 2023, já em exercício na Presidência da República, Lula voltou a se reunir pessoalmente com o Papa Francisco. Eles conversaram sobre a situação política na América Latina, de acordo com comunicado oficial divulgado pelo Vaticano, após a audiência entre eles. Outro tema foi a guerra na Ucrânia e as iniciativas de mediação da paz que ambos propõem.

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, também entrou na sala e ficou na audiência com o pontífice.

A reunião mais recente ocorreu em junho do ano passado, durante a viagem de Lula à Itália para participar do G-7. Na ocasião, os dois discutiram temas como combate à fome, paz mundial e redução das desigualdades sociais.

Dilma Rousseff foi a primeira a se reunir com o Papa Francisco

A ex-presidente Dilma Rousseff foi a primeira chefe do Executivo brasileiro a se reunir com Jorge Mario Bergoglio durante o período do argentino como papa. Dilma participou, em 2013, da missa inaugural de Francisco.

Dilma voltou a se reunir com o pontífice em julho daquele ano na primeira visita do papa ao Brasil na 28.ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Um ano depois, em 2014, a ex-presidente voltou a se reunir com Francisco em Roma. No encontro reservado que teve com Sua Santidade, Dilma lhe entregou uma camisa amarela do Brasil e uma bola do Mundial.

O último encontro entre os dois ocorreu no ano passado. O Papa Francisco recebeu no Vaticano a ex-presidente, já como presidente do NDB, o banco dos Brics. Em rede social, a ex-presidente disse que os dois conversaram sobre o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas.

O ex-presidente Michel Temer participou da missa em Ação de Graças pela canonização do padre José de Anchieta, em 2014. A missa foi celebrada pelo Papa Francisco na Igreja de Santo Inácio de Loyola. Temer viajou a pedido da então presidente Dilma Rousseff, representando o governo brasileiro.

No ano anterior, em 2013, Temer cumpriu agenda ao lado de Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.

