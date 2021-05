Bolsonaro fala em “caos promovido pelos que desejam retomar o poder”

Sempre existiram dois desafios: o vírus e a economia”, escreveu o presidente, atacando também a mídia, a qual ele classificou como “da esquerda”

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter na manhã desta quinta-feira (27) para falar de forma geral sobre a pandemia. Bolsonaro relacionou as crises sanitária e econômica, ressaltou que o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo e acusou a oposição de causar um suposto “caos”.

Bolsonaro iniciou criticando medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos, chamando as ações de “radicais, irracionais e irresponsáveis”. O presidente se prepara para pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine que os chefes de Executivo do país justifiquem ações tomadas em meio à pandemia.

“Nações sofreram e ainda sofrem duramente os impactos causados pelo vírus, seja por lamentáveis mortes ou pelo empobrecimento de seus povos. Sempre existiram dois desafios: o vírus e a economia”, escreveu o presidente, atacando também a mídia, a qual ele classificou como “da esquerda”.

“Somos o 4° país que mais vacina no mundo, devendo alcançar brevemente 100 milhões de doses distribuídas pelo nosso governo”, ressaltou o presidente. Bolsonaro, no entanto, não leva em consideração a média de vacinação, uma vez que há países com menor população. Na média, o Brasil é o 77º país do ranking mundial de imunização.

“Sabemos que não há muito o que comemorar, mas é preciso restabelecer a verdade do que foi e está sendo feito na prática, para que o pânico e o caos promovido pelos que desejam retomar o poder e suas práticas nefastas não triunfem”, finalizou o presidente.

