Bolsonaro: ‘Estou namorando outro partido onde eu seria dono’

“Estou namorando outro partido, tá? Onde eu seria dono dele como alternativa senão sair o Aliança”, disse o presidente

O presidente Jair Bolsonaro disse estar “namorando” outro partido político para ser “dono” da legenda. A declaração foi feita durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, 8. De acordo com o portal R7, Bolsonaro fechou com o Partido da Mulher Brasileira (PMB), que mudaria de nome para abrigar o chefe do Planalto e aliados.

“Estou namorando outro partido, tá? Onde eu seria dono dele como alternativa senão sair o Aliança”, disse o presidente quando questionado sobre o Aliança pelo Brasil, partido que tentou criar mas que não reuniu as assinaturas necessárias para registro na Justiça Eleitoral.

“Não é isso de você tá namorando um caso e se dar errado vou namorar aquele outro, não é isso não, mas na política tem que ficar ligado”, afirmou Bolsonaro ao citar a burocracia exigida para criar uma nova legenda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo