Bolsonaro está a um voto da inelegibilidade

A partir das 12h desta sexta-feira (30), a sessão do julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível será retomada. Com o placar de 3 a 1 pela inelegibilidade, restam os votos de Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. A decisão ocorre quando há maioria, ou seja, quatro dos sete ministros precisam concordar.

Até agora, Benedito Gonçalves (que é o relator do caso), Floriano Marques e André Tavares foram a favor da inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos e a absolvição de Walter Braga Netto, que concorreu como vice de Jair nas últimas eleições. Já o ministro Raul Araújo votou contra.

A ação é de autoria do PDT, que acusa o ex-presidente por ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores realizada no Palácio do Planalto em julho de 2022. A acusação é de abuso de pder político e uso indevido dos meios de comunicação.