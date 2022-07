Bolsonaro encontra irmão de petista assassinado e pede desculpa por ter divulgado fake news

O parlamentar fez referência ao fato de Bolsonaro ter afirmado que as pessoas que chutaram Jorge após a troca de tiros eram petistas

Matheus Teixeira

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu nesta quarta-feira (20) com o irmão de Marcelo Arruda, militante petista assassinado em Foz do Iguaçu (PR) no último dia 9 pelo policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) participou do encontro e disse que o mandatário pediu desculpas a José Arruda por ter divulgado informações falsas sobre o crime.

O parlamentar fez referência ao fato de Bolsonaro ter afirmado que as pessoas que chutaram Jorge após a troca de tiros eram petistas.

“O presidente se retratou com ele e reconheceu que aquela fala dele foi uma fala sem a devida informação verdadeira”, disse.

Segundo o deputado, ele mesmo informou a Bolsonaro que a informação estava errada.

“Eu disse a ele a verdade também e o José também falou, que aquele ato, o chute, depois, não foi um ato provocado por um petista, foi um ato de um amigo do Marcelo bolsonarista”, declarou.

Otoni de Paula afirmou que a reunião foi gravada e que talvez ela seja divulgada por Bolsonaro. O emedebista também disse que o chefe do Executivo demonstrou preocupação com o clima político no país.

“Ele disse que na verdade esse clima de violência não pode perdurar e não deve perdurar e que esse clima é um clima inaceitável”, afirmou. De acordo com o parlamentar, Bolsonaro prestou solidariedade à família e “foi taxativamente contra tudo o que aconteceu”.

O presidente também comentou o encontro em discurso em um culto evangélico na noite desta quarta, em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal.

Bolsonaro classificou o crime como “lamentável e injustificável” e afirmou que “a imprensa tentou colocar” o crime no colo dele.

“Destruímos narrativas, mostramos que me interessa conversar com ele para prestar solidariedade e ele veio falar comigo”, afirmou.

O chefe do Executivo também disse que “não interessa a coloração [partidária] daquela pessoa”.

Otoni de Paula afirmou que fez contato com a família de Arruda por meio de Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista que já foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O deputado já havia sido a ponte do presidente com este e outro irmão de Arruda no contato que fizeram por telefone.

Logo depois da divulgação do diálogo por telefone, a viúva do guarda municipal petista assassinado, Pâmela Silva, afirmou ter considerado um “absurdo” o telefonema e disse que os dois nem sequer estavam na festa de aniversário onde ele foi morto a tiros por Guaranho.

Paula disse que José Arruda se encontrou com Bolsonaro “com anuência da família”, mas não soube responder se a viúva havia sido comunicada da reunião.

O policial penal responsável pelo assassinato foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta.

O promotor Tiago Lisboa Mendonça afirmou que a motivação do crime foi fútil e não torpe, como concluiu a Polícia Civil. Após menos de uma semana de investigação, a polícia concluiu que o assassinato teve motivo torpe e não foi enquadrado como crime de ódio, político ou contra o Estado democrático de Direito, por falta de elementos para isso.