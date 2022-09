Bolsonaro é ‘incivilizatório’, o Brasil andou para trás, diz Alckmin

Alckmin seguiu e classificou Bolsonaro como um “promotor de armas” e reforçou a importância da vitória no primeiro turno

Ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em ato em Taboão da Serra (SP), o candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB) engrossou o coro de críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-tucano disse que, sob a gestão bolsonarista, o Brasil “andou para trás”.

“Bolsonaro é ‘incivilizatório’, o Brasil deu marcha à ré, o Brasil andou para trás. Andou para trás na democracia, um presidente que tem saudade da ditadura, saudade da tortura, não pode pedir voto do povo”, disse Alckmin.

O candidato a vice continuou afirmando que o Brasil também regrediu em temas como a Saúde e a Educação. Alckmin seguiu e classificou Bolsonaro como um “promotor de armas” e, na mesma linha de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, reforçou a importância da vitória no primeiro turno.

