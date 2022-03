Bolsonaro e Boris conversam sobre Ucrânia; Planalto não comenta apoio a cessar-fogo

O Planalto e o Itamaraty não divulgaram informações sobre a conversa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, tiveram na tarde desta quinta-feira (3) uma conversa telefônica sobre a crise na Ucrânia.

O Planalto e o Itamaraty não divulgaram informações sobre a conversa. Os britânicos, por sua vez, informaram que os dois líderes “concordaram com a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz tem que prevalecer”.

“O primeiro-ministro disse que as ações do regime russo na Ucrânia são repugnantes. E acrescentou que civis inocentes estão sendo mortos, e cidades, destruídas, e que o mundo não pode permitir que a agressão do presidente [russo, Vladimir] Putin tenha sucesso”, afirmou o governo do Reino Unido.

Ainda segundo os britânicos, Boris disse a Bolsonaro que o Brasil foi um “aliado vital na Segunda Guerra Mundial” e que a voz do país “foi novamente crucial nesse momento de crise”.

O presidente brasileiro já se manifestou expressando “neutralidade” no conflito, mas o representante do país na ONU dirigiu críticas à guerra, votando a favor de uma resolução que pediu o fim da ocupação da Ucrânia por Moscou.

“Juntos, o Reino Unido e o Brasil precisavam pedir o fim da violência”, acrescentou Boris, segundo o escritório de imprensa do governo britânico.