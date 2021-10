Bolsonaro diz que Mendonça não terá dificuldade para ser aprovado em sabatina ao STF no Senado

A nomeação de um ministro do STF ligado à bancada evangélica é uma demanda de lideranças de grupos religiosos

Ricardo Della Coletta e Marianna Holanda

BRASÍLIA, DF

Em um evento em que lideranças evangélicas defenderam a indicação de André Mendonça para o STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (5) que o ex-advogado-geral da União não deve ter dificuldades na sabatina do Senado, responsável por analisar seu nome. “Apesar de ser baixinho, cabeça um pouco pequena, [Mendonça] tem uma bagagem cultural imensa –sabe tudo sobre direito. E é evangélico. Ou melhor: terrivelmente evangélico”, declarou Bolsonaro.



“A gente espera, senador Carlos Viana [PSD-MG], que ele seja aprovado. Eu não indico para o Supremo, indico para o Senado. Tem uma sabatina, creio que ele não terá dificuldades, ao ser questionado sobre questões jurídicas.” Bolsonaro indicou Mendonça para substituir o ex-ministro Marco Aurélio em 13 de julho, mas o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ainda não pautou a sabatina. Na prática, isso trava a tramitação da indicação de Mendonça.



A nomeação de um ministro do STF ligado à bancada evangélica é uma demanda de lideranças de grupos religiosos, que têm cobrado tanto o governo como o Senado pelo desbloqueio da análise do nome de Mendonça. Nesta terça, Bolsonaro compareceu a um ato que reuniu pastores em Brasília. O evento foi uma demonstração de apoio dos evangélicos em favor de Mendonça.



O presidente do Fenasp (Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política), bispo Alves Ribeiro, se referiu a Mendonça como “nosso ministro do Supremo Tribunal Federal”. Segundo ele, as associações que reúnem os pastores no Brasil “não têm plano B”. “O nosso é o plano A, de André Mendonça”, disse.



Em determinado momento, os presentes fizeram ainda uma oração conjunta pela aprovação de Mendonça. Em sua fala, Bolsonaro repetiu que fez dois pedidos a Mendonça, caso ele seja aprovado. Primeiro, que ele inicie algumas sessões do STF fazendo uma oração. E que se reúna periodicamente com Bolsonaro.



Ministros de Bolsonaro acompanharam o evento, entre eles Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Anderson Torres (Justiça), Milton Ribeiro (Educação), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral). Mendonça também esteve presente e fez uma pregação.



“Até 2005 eu não conhecia Brasília. Não é que eu não conhecia um político, não é que eu não conhecia alguém. Eu não conhecia nada nem ninguém. E 16 anos depois, Deus pega um menino do interior do estado de São Paulo –de uma cidade com 20 e poucos mil habitantes– e coloca ele diante de um presidente da República que o indica para uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Ou Deus faz coisas impossíveis, e eu não posso deixar de reconhecer isso, ou eu seria o maior dos incrédulos”, disse.