Bolsonaro diz que está 99% fechado com PL, e Valdemar Costa Neto confirma

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (8) que está “99% fechado” para se filiar ao PL, partido de Valdemar Costa Neto. A declaração foi dada à CNN Brasil. Segundo a TV, o presidente disse ainda que a “chance de dar errado [a negociação] é zero”.

O chefe do Executivo ainda afirmou que na quarta-feira (10) terá reunião para tratar dos últimos detalhes com Valdemar, “e em seguida, marcar a data do casamento”. O presidente da legenda é ex-aliado do PT, foi condenado e preso no esquema do mensalão.

Em áudio enviado por assessores nesta segunda-feira, Valdemar disse que Bolsonaro tem conversado com os três principais partidos da base de sustentação dele no Congresso para que todos sejam atendidos.

“Hoje ele me informou que falou com o Ciro [Nogueira, do PP], e com os outros partidos. Temos que nos entender para que todos sejam atendidos. Política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã, vamos querer ter essa presidência. Tem a eleição do Arthur e nós vamos apoiar? E depois de nós, vai vir o PRB (Republicanos) todos temos que crescer. Não pode ficar para trás. Se temos um grupo temos que estar unidos”, disse Valdemar.

“Ele [Bolsonaro] falou comigo que falou com o Ciro hoje e o Ciro entendeu. Vamos tocar para frente o assunto e vamos entender quando vamos fazer essa filiação”, continuou.

No próximo dia 19, Bolsonaro fará dois anos sem partido, desde que pediu desfiliação do PSL. Nas últimas semanas, o PP e o PL têm intensificado as negociações com o presidente. Como a Folha de S.Paulo mostrou, os dois partidos do centrão devem compor a chapa presidencial, um filiando o chefe do Executivo, e o outro, o vice.

Este é o acordo que vem sendo discutido pelas cúpulas das duas legendas e por auxiliares palacianos. Ainda que, reservadamente, todos deem como certa a ida de Bolsonaro para o PL, dirigentes dos dois partidos evitam dar certeza publicamente. O presidente já mudou de ideia em outros momentos.

O senador Welington Fagundes (PL-MT) disse nesta segunda-feira (8) a jornalistas no Palácio do Planalto que as conversas entre o presidente e o partido estavam “bem encaminhadas” e que seria ideal filiá-lo dia 22, por ser o número de urna do PL.

Questionado se, caso o partido filie o presidente, todos os diretórios regionais devem acompanhá-lo, Fagundes sinalizou que não necessariamente. “O PL nunca foi de fechar questão”, disse o senador, vice-líder do governo. “Temos as diferenças regionais muito grandes, acredito que é possivel sim ter coligações diferentes, até porque na legislação não tem verticalização”, completou o senador, ao chegar no Palácio do Planalto nesta segunda.