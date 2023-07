Bolsonaro deve depor nesta quarta na PF sobre suposto plano golpista

Bolsonaro deve repetir o que já disse no primeiro depoimento e reforçar que não teve nenhuma participação na trama

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é esperado para depor mais uma vez à Polícia Federal, às 14h desta quarta-feira (12).

O depoimento deverá girar entorno do possível envolvimento do ex-mandatário no suposto plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Segundo a CNN, Bolsonaro deve repetir o que já disse no primeiro depoimento e reforçar que não teve nenhuma participação na trama.

Durante depoimento, Bolsonaro ainda deve se utilizar das contradições de Do Val nas diversas versões dadas sobre o plano.