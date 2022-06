Bolsonaro desembarca em Los Angeles para Cúpula das Américas

Além da imprensa que acompanha a comitiva brasileira e a equipe de segurança de Bolsonaro, apoiadores do presidente também estavam no local

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos EUA, para participar da IX Cúpula das Américas, conforme imagens divulgadas pelo Planalto. Ele já deixou o local e se encaminhou para um hotel, no centro de Los Angeles. Além da imprensa que acompanha a comitiva brasileira e a equipe de segurança do chefe brasileiro, alguns poucos apoiadores do presidente já estavam no local.

Bolsonaro vai participar hoje da sessão plenária com chefes de Estado na Cúpula das Américas, que acontece às 17h45, no horário de Brasília, início da tarde em Los Angeles, conforme agenda oficial do presidente. Em seguida, terá um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previsto para às 19h10, no mesmo local do evento, que acontece no Centro de Convenções de Los Angeles. É o primeiro encontro entre os líderes de EUA e Brasil desde que o democrata assumiu a Casa Branca, em janeiro de 2021.

Na sexta-feira, dia 10, Bolsonaro participa da segunda sessão plenária da IX Cúpula das Américas – que acontece às 9h15, em Los Angeles; 13h15 no horário de Brasília -, onde deve discursar Depois, parte para a Flórida, reduto de brasileiros, para inaugurar o vice-consulado do Brasil na manhã de sábado. A agenda de Bolsonaro em Orlando ainda não foi divulgada.

Por: Estadão Conteúdo