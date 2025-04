Bolsonaro deixa UTI após cirurgia e segue em recuperação no quarto

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para o quarto no início da madrugada desta segunda-feira, conforme informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em publicação nas redes sociais. Na mensagem, ela agradeceu à equipe médica responsável pela operação.

“Meu amor já está no quarto… Nossos anjos aqui na Terra (os médicos). Por 12 horas, Deus usou as mãos dessa equipe maravilhosa para cuidar do meu amor. Minha eterna gratidão à essa equipe médica extraordinária, que, com precisão, competência e humanidade, conduziu as 12 horas de cirurgia do nosso capitão. O cuidado de vocês fez toda a diferença”, escreveu.

Bolsonaro foi submetido no domingo a uma cirurgia de grande porte no hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma obstrução intestinal. O procedimento, que durou cerca de 12 horas, teve como foco a retirada de aderências no intestino e a reconstrução da parede abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi concluída sem intercorrências.

Segundo boletim médico divulgado no mesmo dia, o ex-presidente está “clinicamente estável, sem dor, recebendo suporte clínico, nutricional e medidas de prevenção contra infecções”.

O procedimento realizado foi uma laparotomia exploradora, técnica cirúrgica que envolve a abertura do abdome para inspeção dos órgãos internos. No caso de Bolsonaro, foi identificada uma obstrução causada por uma dobra no intestino delgado, que foi corrigida durante a cirurgia. Após a intervenção, ele foi levado para a UTI e agora segue em recuperação no quarto, com acompanhamento contínuo da equipe médica.