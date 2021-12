Bolsonaro deixa posto médico do Palácio do Planalto

O governo não informou, até a publicação desta nota, se o chefe do Executivo teve um mal-estar ou se foi submetido a algum exame

O presidente Jair Bolsonaro deixou por volta das 9h30 desta sexta-feira o posto médico do Palácio do Planalto, onde esteve por aproximadamente meia hora. O governo não informou, até a publicação desta nota, se o chefe do Executivo teve um mal-estar ou se foi submetido a algum exame.

Trata-se da terceira vez que Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto no intervalo de duas semanas. A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não esclareceu o motivo em nenhuma delas.

Às 10h desta sexta, Bolsonaro participa remotamente da cúpula do Mercosul. O evento aconteceria em Brasília, mas o formato presencial foi cancelado pelo próprio governo brasileiro, que não explicou o motivo da alteração.

Estadão Conteúdo