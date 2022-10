Bolsonaro da facada ao 1º turno: veja linha do tempo recente do presidente

Eleito ao vencer o petista Fernando Haddad no segundo turno, o ex-deputado federal prometeu respeito à Constituição

Géssica Brandino

São Paulo, SP

O atentado a faca sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em 2018 na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, marcou a disputa presidencial. Eleito ao vencer o petista Fernando Haddad no segundo turno, o ex-deputado federal prometeu respeito à Constituição.

No cargo, porém, Bolsonaro se notabilizou por minimizar a pandemia da Covid-19, que matou quase 700 mil brasileiros, e por atacar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o sistema eleitoral, com uma retórica de cunho golpista de não respeitar o resultado das urnas em caso de derrota.

Entre os momentos de maior pressão que sofreu no primeiro mandato está a acusação de interferência na Polícia Federal feita pelo ex-juiz Sergio Moro ao deixar o Ministério da Justiça. Como indício, ele citou a reunião ministerial do dia 22 abril de 2020, tornada pública pelo então ministro do STF Celso de Mello.

Bolsonaro leva facada em ato de campanha (6.set.18)

Candidato é esfaqueado por Adélio Bispo durante ato em Juiz de Fora (MG). Investigações posteriores concluiriam que Adélio agiu por motivação política, mas sofre de distúrbio mental.

Bolsonaro é eleito presidente (28.out.18)

Com 55,1% dos votos válidos, o capitão reformado vence o petista Fernando Haddad no segundo turno. No discurso de vitória, promete fazer um governo democrático.

Bolsonaro tenta criar partido (21.nov.19)

Após romper com o PSL, o presidente lança a própria legenda, o Aliança pelo Brasil. Apoiadores, porém, não conseguem colher as assinaturas necessárias para viabilizar a sigla

Em meio a mortes por Covid, Bolsonaro diz: “Não sou coveiro” (20.abr.20)

Em um dos vários episódios em que minimizou a crise sanitária no país, ao ser questionado sobre qual seria o número de mortes aceitável para defender medidas de isolamento social, o presidente respondeu: “não sou coveiro”.

Celso de Mello torna pública reunião ministerial (22.mai.20)

O então ministro do STF libera o vídeo da reunião citada por em depoimento Sergio Moro como indício de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, motivo pelo qual afirmou ter deixado o Ministério da Justiça. Pressionado após o episódio, o presidente se alia ao centrão.

Bolsonaro ameaça descumprir decisões judiciais (7.set.21)

O presidente faz discursos de cunho golpistas em atos do 7 de Setembro. Bolsonaro exortou desobediência a decisões da Justiça e disse que só deixará o cargo morto.

Presidente reúne embaixadores e mente sobre urnas (18.jul.22)

No Palácio da Alvorada, Bolsonaro reúne dezenas de embaixadores estrangeiros e repete teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas e ameaças golpistas.