Bolsonaro dá entrevista do hospital e volta a criticar ação sobre golpe de Estado

LUCAS MARCHESINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu uma entrevista exclusiva na noite desta segunda-feira (21) do hospital onde está internado. Ele falou ao SBT Brasil da cama de seu quarto de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo ele, a entrevista aconteceu para não deixar “criar corpo certas narrativas”. “Estou enfrentando julgamento político e não técnico”, afirmou.

Bolsonaro está sendo julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

A decisão de torná-lo réu tomada em março pela corte abriu caminho para julgar o mérito da denúncia contra o ex-presidente até o fim do ano, em esforço para agilizar o julgamento e evitar que o caso seja contaminado pelas eleições presidenciais de 2026.

O ex-presidente repetiu os argumentos que utiliza para se defender das acusações. “Como posso deteriorar patrimônio se estava fora do Brasil? Que dano é esse que causei? E golpe de Estado, é brincadeira, golpe de Estado sem liderança, sem tropas, sem arma, em um domingo e sem presidente para destituí-lo no momento. Não tem cabimento para mim e qualquer um que seja”, disse.

“Outra é organização criminosa armada. Pergunte se alguma arma branca ou de fogo foram apreendidas no 8 de janeiro?”, acrescentou.

A entrevista foi concedida do hospital em Brasília onde está internado desde 11 de abril. Ele passou mal em evento no Rio Grande do Norte e foi hospitalizado. De lá, foi transferido para Brasília, onde passou por uma cirurgia de 12 horas.

Os problemas no intestino são consequências da facada que levou na campanha presidencial de 2018.

De acordo com o boletim médico desse domingo (20), estão mantidas as recomendações de fisioterapia e de não receber visitas. Ele segue em jejum oral, com alimentação intravenosa e internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta.