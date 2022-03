Bolsonaro dá entrada em hospital de Brasília

Segundo o UOL, a suspeita é de uma nova obstrução intestinal, o chefe do executivo foi internado para realizar exames e confirmar o diagnóstico

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu, novamente, entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), na noite desta segunda-feira, 28, após sentir um desconforto. O mandatário sentiu dores ainda durante a tarde de hoje, no Palácio do Planalto, e foi para o HFA algum tempo depois.

Segundo o UOL, a suspeita é de uma nova obstrução intestinal, o chefe do executivo foi internado para realizar exames e confirmar o diagnóstico.

A internação foi confirmada pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, em um evento realizado para a filiação dos ministros Tarcísio de Freitas e Damares Alves.

Consequência da facada que Bolsonaro recebeu em 2018, a complicação já conhecida pelo presidente, internado anteriormente pelo mesmo motivo, em janeiro deste ano.

Até o momento, nenhuma fonte oficial ligada diretamente ao presidente se manifestou publicamente.