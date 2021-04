Bolsonaro critica medidas restritivas novamente

Bolsonaro alegou que o “fecha tudo” é responsável pela fome e pelo desemprego no Brasil, além de uma “infrutífera busca de diálogo por parte do Presidente”

O presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a realizar críticas às medidas restritivas impostas no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Em uma publicação em seu perfil do Twitter neste sábado (3), Bolsonaro alegou que o “fecha tudo” é responsável pela fome e pelo desemprego no Brasil, além de uma “infrutífera busca de diálogo por parte do Presidente”.

Confira a publicação abaixo:

– ALERTA FEITO EM MAIO DE 2020.



– Consequências do "fecha tudo" e a infrutífera busca de diálogo por parte do Presidente.https://t.co/P6lfNImZXM — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 3, 2021