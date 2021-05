A Ordem do Mérito Naval foi criada em 1934, sendo destinada a militares da Marinha e, excepcionalmente, a corporações militares

O presidente Jair Bolsonaro concedeu a Ordem do Mérito Naval, no grau de Grande Oficial, ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF) Houve também a condecoração para o ministro das Comunicações Fábio Faria e para ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Dois senadores que têm atuado como governistas na CPI da Covid aparecem na lista composta por 30 nomes, como Ciro Nogueira (PP-PI) e Marcos Rogério (DEM-RO). A admissão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13).

A Ordem do Mérito Naval foi criada em 1934, sendo destinada a militares da Marinha e, excepcionalmente, a corporações militares, instituições civis e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços à Marinha.

