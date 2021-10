Bolsonaro compartilha foto de boneco dele sendo queimado

Cena ocorreu nas manifestações deste sábado (2). Diversas capitais do país registraram atos contra o atual governo

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou neste domingo (3) uma foto onde um boneco com a imagem de seu rosto é queimado durante as manifestações contra o governo ocorridas no sábado (3).

Bolsonaro não comentou a foto em si, apenas desejou bom dia e “muita paz e alegria neste domingo”.

– Bom dia a todos.

– Muita paz e alegria nesse domingo.



. Inscreva-se gratuitamente em nosso Telegram e acompanhe todos os dias informações de ações: “Jair M. Bolsonaro 1”



. Via @CarlosBolsonaro pic.twitter.com/6eDbGt20sw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 3, 2021

O “filho 02”, o vereador Carlos Bolsonaro, postou a mesma imagem horas antes e ironizou o ato. “Amig(x)s do mais amor por favor, do setembro amarelo e do ‘fique em casa que a economia a gente vê depois’. Imagine o que aconteceria se chegassem perto de fazer o mesmo com fulanos e bruxas”, escreveu.

“terceira via” e esquerda em MAIS UM ato "democrático".

Amig(x)s do mais amor por favor, do setembro amarelo e do “fique em casa que a economia a gente vê depois”.



Imagine o que aconteceria se chegassem perto de fazer o mesmo com fulanos e bruxas… pic.twitter.com/fj4zXnIFzn — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 3, 2021

A cena foi registrada na Avenida Paulista, em São Paulo. Veja vídeos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As manifestações contra Bolsonaro ocorreram em vários estados e no Distrito Federal. Em Brasília, os manifestantes pediam não só o impeachment do presidente, como também a não implementação da reforma administrativa. Com os carros de som ocupados quase na sua totalidade por políticos locais de partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PSB, PDT, PSOL, PV, PCdoB, Rede, Solidariedade e Cidadania, entre outros, a oposição ao projeto foi tema recorrente.

A Polícia Militar (PMDF) não informou estimativa de número de pessoas, mas os manifestantes chegaram a ocupar todo o lado direito da pista da Esplanada dos Ministérios, entre o Congresso e a Biblioteca Nacional.