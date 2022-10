Bolsonaro comete ato falho e diz que ‘ciência mostrou que eu estava errado’

Bolsonaro criticou diversas vezes o fechamento de escolas e comércio para conter a transmissão do vírus, que até ontem, matou 688.013 brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, cometeu um ato falho hoje ao falar sobre as consequências da pandemia da Covid-19 para a educação infantil. Em uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram do youtuber Thiago Nigro, ele disse que a ciência provou que ele estava errado sobre a necessidade de fechar escolas.

“Estamos tentando recuperar, estamos recuperando o tempo perdido. Dois anos da molecada fora da sala de aula, eu fui contra isso. Eu falava lá atrás, hoje a ciência mostra que eu estava errado”, declarou. “As crianças não contraem o vírus, não desenvolviam nada que levasse a óbito a não ser em casos raros”.

A afirmação do presidente é falsa: desde 2020, ao menos 1.860 crianças entre 0 e 12 anos morreram por complicações da doença no Brasil. Segundo a Fiocruz, entre 2020 e 2021, duas crianças menores de 5 anos morreram de Covid-19 por dia no Brasil.

Para a psicanálise, um ato falho é uma manifestação do inconsciente que “escapa” sem querer em falas ou ações.