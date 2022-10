Na TV, Lula aposta na imagem da Bandeira do Brasil e prega contra abstenção

Além de investir na retomada da Bandeira do Brasil como símbolo nacional e fez um apelo contra a abstenção dos votos

Na penúltima rodada da propaganda eleitoral na televisão antes do segundo turno, o líder nas pesquisas de intenções de voto, ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investiu na retomada da Bandeira do Brasil como símbolo nacional e fez um apelo contra a abstenção dos votos. Sob o verso ‘Amanhã será um lindo dia’, da canção Amanhã, e pregando “democracia sem armas”, o petista investiu no discurso de união religiosa e partidária.

Lula começou sua propaganda agradecendo a Deus “por chegar até aqui”. “Não estou sozinho”, disse, complementando com os apoios que acumulou durante a corrida presidencial. “Reunimos gente de vários partidos e gente sem nenhum partido, gente de centro, gente de esquerda e de direita”, afirmou, voltando a citar o lema “o amor vencerá o ódio”.

Sobre as promessas de governo, Lula repetiu que irá reajustar o salário mínimo acima da inflação e gerar empregos.

O candidato também citou a questão religiosa, que nas últimas semanas virou tema de embate entre ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. “Reunimos Gente de todas as religiões.” Na sequência, o programa mostrou uma imagem em que cumprimenta o Papa Francisco.

Ele finalizou pregando contra a abstenção eleitoral. “Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro e tornar realidade o Brasil dos nossos sonhos.”

Após a fala, a propaganda seguiu sob trilha sonora da música Amanhã, sucesso de Guilherme Arantes. Com imagens de crianças e trabalhadores tanto da cidade quanto do campo, a campanha do petista trouxe a fotografia de comícios feitos pelo ex-presidente e sua proximidade com a população, com abraços e mãos dadas. Nos comícios, apareceu a figura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial e decidiu fazer campanha para o petista no segundo turno, além de seu vice de chapa, Geraldo Alckmin (PSB), e do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).

A propaganda investiu na retomada de símbolos nacionais. Ao evidenciar em diversos momentos a Bandeira do Brasil, que é utilizada como símbolo de apoio à candidatura do atual presidente, a campanha do petista a apresentou ao lado da de Lula, normalmente vermelha e com a imagem do ex-presidente, além de pessoas vestindo a camisa da seleção brasileira com o número 13, seu número de urna, com o escrito ‘Lula’.

O vídeo apostou na reaproximação e pacificação dos brasileiros. A propaganda finalizou com Lula junto de crianças em uma escola, que fazem o ‘L’ com as mãos.



‘Estadão Conteúdo’