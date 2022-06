Bolsonaro comenta aborto de menina estuprada aos 11 anos: ‘Não se discute a forma como ele foi gerado’

A vítima conseguiu realizar o procedimento também nesta quinta-feira, a mando da Procuradoria do Ministério Público Federal

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, nesta quinta-feira, 23, o aborto realizado por uma criança de 11 anos, que engravidou depois de sofrer um estupro. Em sua conta do Twitter, Bolsonaro demonstrou ser contra a prática e disse que ‘não se discute’, a forma com que a pequena engravidou, nem o amparo da lei neste caso.

“Um bebê de SETE MESES de gestação, não se discute a forma com que ele foi gerado, se está amparada ou não pela lei. É inadmissível falar em tirar a vida desse ser indefeso!”, manifestou.

A vítima conseguiu realizar o procedimento também nesta quarta-feira, 22, a mando da Procuradoria do Ministério Público Federal (MPF). Segundo o MPF, o aborto foi feito por profissionais do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC).

Foto: Reprodução/Google Street View

Bolsonaro fez uma série de tweets sobre o assunto. Em um deles, o mandatário afirma que tanto a criança, quanto o feto, são vitimas e os chama de ‘almas inocentes’. “A única certeza sobre a tragédia da menina grávida de 7 meses é que tanto ela quanto bebê foram vítimas, almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem, da dor do trauma e do assédio maligno de grupos pró-aborto”.

Apesar de já estar com quase 29 semanas de gestação, fato ressaltado pelo chefe do executivo, a menina e sua mãe procuraram o HU-UFSC, quando ela estava com 22 semanas. A equipe médica, no entanto, se recusou a realizar o procedimento, pois a norma do local só permitiria o aborto até a 20ª semana, mesmo que a lei não o impeça em nenhum estágio da gravidez, em caso de abuso ou risco à vida da gestante. O que existe é uma recomendação do Ministério da Saúde, que indica limitar a realização do aborto legal depois da 22ª semana de gestação, fato não abarcado legalmente.

Ao hospital, a Procuradoria emitiu, ainda, uma recomendação para que o estabelecimento garantisse o direito ao aborto legal a todas as pacientes que procurassem o serviço e se enquadrassem na Lei, independente da idade gestacional e do peso do feto.

Mesmo que garantido por lei, e pelo direito, Bolsonaro afirmou que o caso fere o ‘direito fundamental de todo ser humano’. “Sabemos tratar-se de um caso sensível, mas tirar uma vida inocente, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano não cura feridas nem faz justiça contra ninguém, pelo contrário, o aborto só agrava mais ainda essa tragédia! Sempre existirão outros caminhos!”, afirmou.

O processo se alongou, pois, depois da negativa do hospital, o caso foi encaminhado para a magistrada Joana Ribeiro Zimmer, do TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), e a promotora Mirela Dutra Alberton, do MP-SC (Ministério Público de Santa Catarina).

Joana Ribeiro Zimmer e Mirela Dutra Alberton. Fotos: Solon Soares/Assembleia Legislativa de Santa Catarina e Divulgação/PM de Garopaba

Uma reportagem divulgada pelo jornal The Intercept, mostrou que a criança foi mantida em um abrigo, por mais de um mês, longe da família, para evitar que o aborto fosse realizado. O veículo revelou que, através de um despacho, a juíza deixou claro que o motivo da menina estar no abrigo não era mais a proteção do abusador e sim, o possível aborto. “O fato é que, doravante, o risco é que a mãe efetue algum procedimento para operar a morte do bebê”.

No vídeo de uma audiência realizada no dia 9 de maio, também revelado pelo The Intercept, Ribeiro pergunta para a menina: “Você suportaria ficar mais um pouquinho?”

A promotora Alberton também tenta persuadir a pequena. “A gente mantinha mais uma ou duas semanas apenas a tua barriga, porque, para ele ter a chance de sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente”.

“Em vez de deixar ele morrer , porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ver ele morrendo e agonizando, é isso que acontece, porque o Brasil não concorda com a eutanásia, o Brasil não tem, não vai dar medicamento para ele… Ele vai nascer chorando, não medicamento para ele morrer”, diz Alberton.

A conduta das duas é investigada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), pela Corregedoria-Geral da Justiça do TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e pela Corregedoria do Ministério Público de Santa Catarina.

O fato, que se estendeu até esta quinta-feira, 23, e foi finalizado pelo Hospital Universitário de Florianópolis, ganhou repercussão internacional. A fala de Bolsonaro foi finalizada com o chefe do executivo compartilhando a foto de um feto com 25 semanas.