Bolsonaro chega em MG para inaugurar obra

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Minas Gerais nesta segunda-feira (18) para inaugurar uma obra em São Roque de Minas-MG.

Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Araxá-MG por volta das 9h30 e, sem máscara, cumprimentou apoiadores na entrada do terminal. O presidente foi recebido pelo prefeito Robson Magela e não falou com a imprensa.

Depois, Bolsonaro seguiu de helicóptero para São Roque de Minas, onde participa da cerimônia de lançamento do programa Jornada das Águas. Trata-se de um programa de ações de preservação de recursos hídricos que vai partir da nascente do Rio São Francisco e percorrer os nove estados do Nordeste.

Durante a cerimônia, o presidente deve anunciar aporte de R$ 5,8 bilhões em investimentos previstos no processo de capitalização da Eletrobras. Do total, serão R$ 3,5 bilhões para as bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e R$ 2,3 bilhões para as bacias que integram a área de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas.

Também serão anunciados R$ 20 milhões para obras complementares na barragem de Jequitaí, como realocação de pontes e galerias. Para a construção da barragem, será lançado Edital de Chamamento Público – PMI (Proposta de Manifestação de Interesse) pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O ministro Rogério Marinho acompanha o presidente nesta agenda.