Bolsonaro chama Lula de “picaretão”

Durante conversa com apoiadores nesta segunda-feira (07), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a critica o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chamando de “picaretão” por suas falas contraditórias sobre o armamento da população.

A fala de Bolsonaro foi mais um aceno à sua base apoiadora de colecionadores, atiradores e caçadores (CACs). O presidente ainda disse que, caso eleito, Lula irá recolher as armas liberadas por ele.

“Ontem, por coincidência andando de moto, na pista tinha um clube de tiro, entrei, atirei com o pessoal etc. Tinham três alvos, um vermelho, por coincidência eu botei no vermelho. São 600 mil CACs no Brasil”, disse o presidente, fazendo referência a cor do partido adversário. “O picaretão está dizendo que se for presidente vai recolher as armas”, continuou, sem citar nomes.

Durante campanha, uma das principais propostas defendidas por Bolsonaro foi a flexibilização no uso e compra de armas de fogo. Em 2021, ele chegou a editar quatro decretos que facilitam o acesso.

Contrário aos pensamentos do presidente, Lula tem criticado tais medidas e afirmou que, se eleito, vai buscar desarmar a população. “Nós aprovamos o Estatuto do Desarmamento. Veja a diferença entre eu e o Bolsonaro. Ele não quer dar arma pro favelado nem pro trabalhador, ele quer dar arma pros milicianos, pros fazendeiros. Ele quer dar arma pras pessoas atirarem em sem terras, em quilombolas, pra matarem Marielle. Podem saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que as pessoas devolvam essas armas. Vamos desarmar esse país. Quem tem que ter armas são as Forças Armadas e as Polícias Militares”, garantiu em entrevista.